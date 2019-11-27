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США объявят 2 декабря о возможных мерах в ответ на введение цифрового налога во Франции

В этот же день появится доклад по итогам американского расследования на эту тему

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер завершит 2 декабря расследование в связи с введением Францией налога на доходы цифровых корпораций и объявит о возможных мерах в ответ на эти действия Парижа. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении его аппарата.

"Торговый представитель США завершает расследование <...> в связи с французским цифровым налогом и намерен опубликовать свой доклад по итогам расследования в понедельник, 2 декабря 2019 года. В этот же день представитель США на торговых переговорах также объявит о предлагаемых мерах в рамках данного расследования", - говорится в документе. Предлагаемые Лайтхайзером меры должен утвердить американский лидер Дональд Трамп.

В середине октября министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты и Франция приближаются к заключению международного соглашения о налогообложении цифровых корпораций в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, продажи в глобальной сети или работу агрегаторов информации. В связи с принятием законопроекта Трамп заявил, что в ответ Соединенные Штаты могут ввести таможенные пошлины на французские вина.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с американским коллегой в августе в рамках саммита Группы семи во французском Биаррице заявил, что по итогам встреч им удалось прийти к договоренности по цифровому налогу, которая удовлетворяет обе стороны.

Как сообщал ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, французские власти рассчитывают, что соглашение о налогообложении цифровых корпораций удастся заключить в первой половине 2020 года.

Теги
СШАФранцияМакрон, Эмманюэль
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