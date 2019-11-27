Сбербанк примет участие в финансировании сделки по покупке пакета акций "Трансконтейнера"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сбербанк будет участвовать в финансировании сделки по покупке пакета акций "Трансконтейнера". Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов через пресс-службу банка.

"Сбербанк будет участвовать в финансировании сделки по покупке контрольного пакета акций "Трансконтейнера", - сказал Попов. Он уточнил, что выкуп акций будет происходить в том числе за счет финансирования Сбербанка.

"Аукцион показал значительный интерес инвесторов к сектору транспорта и логистики в РФ, который показывает высокие темпы развития. Сбербанк заинтересован в финансировании этого сектора и предоставлении полного спектра банковских продуктов компаниям отрасли", - добавил Попов.

Аукцион по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" состоялся 27 ноября 2019 года. Стартовая цена составила 36,2 млрд рублей, цена продажи - 60,3 млрд рублей. Победителем аукциона стала группа компаний "Дело".

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В структуру группы входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный оператор контейнерных грузов "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

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