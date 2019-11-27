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Российская компания презентовала в Лондоне систему разговорного ИИ Dasha.AI

Для распознавания естественной речи Dasha.AI использует программные интерфейсы "Яндекса" и Google, а также свои собственные наработки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские разработчики из компании Dasha.AI презентовали на V Российско-британском бизнес-форуме систему разговорного искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении "Росконгресса".

"Российско-британский бизнес-форум - крупнейшее российское деловое мероприятие за рубежом. Форум проходит под эгидой министерства промышленности и торговли РФ и организуется торговым представительством России в Великобритании совместно с фондом "Росконгресс". В этом году форум, в котором приняли участие более 1000 человек, был посвящен теме "Цифровая инфраструктура и индустрии". Одной из центральных европейских премьер стала презентация системы искусственного интеллекта Dasha.AI", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Dasha является фактически полноценным виртуальным менеджером, который способен обзванивать потенциальных и существующих клиентов, продавать услуги и отвечать на вопросы на разных языках. Особенность системы в технологии гибридного синтеза речи, записанные дикторами отрезки речи - слоги, слова, словосочетания и целые предложения - соединяются с помощью специальных алгоритмов в необходимые фразы с естественными интонацией и речевым поведением. Для распознавания естественной речи Dasha.AI использует программные интерфейсы "Яндекса" и Google, а также свои собственные наработки.

"Важно, что Россия не только располагает инновационными разработками, но и успешно и эффективно делает их прикладными и выводит на европейские рынки. Сегодня на премьере системы Dasha.AI мы в очередной раз в этом убедились", - отметил торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов.

Компания Dasha AI была основана как стартап в октябре 2018 года. За два года работы на российском и американском рынках компания уже внедрила ряд пилотных проектов. Основные сферы работы системы - банкинг, финансы, страхование и технологии. Из перечня ее навыков сегодня особенно востребованы проведение опросов, подтверждение доставки, дополнительные продажи, организация записи к врачам, а также замена операторов первой линии на входящих звонках.

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