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В Пензе открылся первый зал бытовой техники, созданной по программе диверсификации ОПК

В шоуруме представлено более 230 позиций бытовой техники

ПЕНЗА, 27 ноября. /ТАСС/. Первый торговый зал с бытовой техникой, произведенной в рамках программы диверсификации на дочернем предприятии производственного объединения "ЭВТ им. В. А. Ревунова" (разработчика вычислительной техники для оборонного комплекса) открылся в Пензе.

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Как сообщили журналистам в пресс-службе Союза машиностроителей Пензенской области, в шоуруме представлено более 230 позиций бытовой техники - газовые и электрические плиты, водонагреватели, духовые шкафы, кухонные вытяжки, СВЧ-печи собственного производства. "У нас около 3 тыс. точек продаж. В том числе мы поставляем продукцию в страны СНГ, Монголию, Индию, наша задача - выход на европейский рынок в 2020-2021 годах", - сообщил гендиректор "ЭВТ им. Ревунова" Алексей Слугин на совещании по диверсификации производства на предприятиях ОПК в Пензенской области, которое состоялось после открытия торгового зала.

По его словам, около 40% продукции, произведенной на предприятии, имеет гражданское назначение. Объем производства гражданской продукции на предприятии составит по итогам 2019 года около 1,5 млрд рублей.

Основанное в 1946 году производственное объединение "ЭВТ им. Ревунова" начало производить гражданскую продукцию в 1994 году. В 2018 году было созданное дочернее предприятие компании, которое специализируется на выпуске бытовой техники.

Диверсификация ОПК в регионе

В Пензенской области находятся девять предприятий ОПК, они участвуют в программах по диверсификации, отметил на совещании глава региона Иван Белозерцев. "Сегодня на предприятиях ОПК производится оборудования для нефтегазовой, железнодорожной отраслей, бытовая, сельскохозяйственная техника, программно-аппаратные средства связи, системы управления контролем доступа, металлообрабатывающие станки, средства охраны", - сказал губернатор.

В частности, АО "Радиозавод", которое специализируется на создании автоматизированных комплексов и системы управления спецназначения, наладило серийный выпуск широкозахватных сеялок, объединение "Электроприбор" (изготовление и поставка средств телекоммуникации и связи специального назначения) запустило производство одноплатной ЭВМ и комплектаций для промышленных и бытовых электросчетчиков.

По итогам 2018 года доля гражданской продукции, произведенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса Пензенской области, составила 16%, всего сектор ОПК произвел в 2018 году продукцию на 43 млрд рублей.

"Удельный весь продукции гражданского назначения на производствах ОПК в среднем составляет 15-16%. Мы имеем прирост примерно на 1% в год", - отметил Белозерцев.

Теги
РоссияПензенская область
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