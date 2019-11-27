Обновленный поезд с душевыми в каждом вагоне отправился в первый рейс Москва - Белгород

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Обновленный поезд "Белогорье", каждый вагон которого оборудован душевой кабиной, отправился в среду в первый рейс с Курского вокзала в Белгород, сообщили ТАСС в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

Обновленный состав фирменного поезда 71/72 включает в себя плацкартные и купейные вагоны нового модельного ряда, которые выполнены в виде двухвагонного сцепа. Герметичный переход между вагонами обеспечивает сохранение тепла, в нем организованы новые сервисные зоны для пассажиров. Также усилена шумоизоляция: как сообщал ранее гендиректор ФПК Петр Иванов, конструкция вагона позволяет забыть о хлопанье дверей.

В сервисных зонах находятся вендинговые автоматы с едой и напитками, аппаратами для фильтрации, нагрева и охлаждения воды, холодильники, микроволновые печи, раковины для мытья рук, продуктов и посуды. Кроме того, место каждого пассажира оснастили индивидуальными светильниками, USB-разъемами и розетками. В туалетных комнатах разместили сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилки для рук. Кроме того, в одной из комнат установили пеленальный столик. Также в каждом вагоне оборудовали душевую кабину.

В поезде начала работать "Библиотека юного путешественника", где представлены детские книги классических и современных авторов. Взять книгу для чтения в поездке можно бесплатно, обратившись к проводнику.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") ранее подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 524 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда. В рамках контракта ТВЗ разрабатывает для ФПК и плацкартные вагоны нового типа - рассматривается, в том числе расположение полок "елочкой" и продольное. Окончательно решение о том, как будет выглядеть новый плацкарт, ФПК позволит принять пассажирам с помощью опросов.