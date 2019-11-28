"Известия": регионы РФ в 2018 году недополучили 211 млрд рублей из-за льгот для бизнеса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Преференции для бизнеса по налогу на прибыль и имущество по итогам 2018 года оказались неэффективными в 25 субъектах России. Из-за послаблений по налогам региональные бюджеты недополучили 211 млрд рублей, сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на расчеты Министерства финансов РФ и письмо первого замглавы министерства Леонида Горнина к руководителям субъектов.

По данным Минфина, льготы для бизнеса по налогу на прибыль "в полном объеме признаны неэффективными" в 15 регионах - Брянской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Новгородской, Астраханской и Оренбургской областях, Карелии, Тыве, Бурятии и Карачаево-Черкесии, а также в Краснодарском, Камчатском, Красноярском краях и Чукотском АО. В среднем по стране субъекты нерационально используют более 30% таких преференций из их общего объема.

Средний показатель неэффективности льгот по налогу на имущество в субъектах составил около 43%, при этом абсолютно непродуктивны такие преференции в 12 регионах - Воронежской, Новгородской, Тверской, Магаданской, Саратовской и Новосибирской областях, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Марий Эл, Забайкальском крае и Санкт-Петербурге. Минфин оценил потери региональных бюджетов в 2018 году из-за льгот по обоим видам налогов в 211 млрд рублей, сообщает издание.

Как отмечает газета, первый замглавы Минфина Леонид Горнин в своем письме руководителям регионов рекомендовал проводить анализ и отменять неэффективные льготы. В пресс-службе ведомства изданию добавили, что масштаб недополученных из-за преференций доходов будет учитываться при составлении рейтинга субъектов по качеству управления финансами. Кроме того, как сообщили "Известиям" в Минфине, регионы обязаны до 1 августа 2020 года самостоятельно оценить эффективность льгот и представить в ведомство программу по отмене нецелесообразных.

Право получать преференции по налогам на прибыль и на имущество, предназначенные для ускорения экономического и инвестиционного роста, имеют отдельные категории плательщиков: фармкомпании, инновационные организации, резиденты особых экономических зон или территорий опережающего развития, обладатели специнвестконтрактов, социальные предприятия и ряд других. Когда дополнительные доходы казны от расширения оборотов предприятий и притока капиталовложений выше, чем расходы на стимулирование активности, преференции признаются эффективными.