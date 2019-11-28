Трутнев: планов по расширению ТОР в Якутии на всю республику пока нет

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Расширять границы территорий опережающего развития (ТОР) в Якутии на всю республику пока не планируется, сообщил в четверг журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в регион.

В августе власти Якутии сообщали о планах переименовать ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" в ТОР "Якутия" и расширить зону действия преференциального режима. Министр экономики региона Майя Данилова уточняла, что в будущую ТОР может войти территория всей республики.

"Нет, таких планов пока нет", - ответил Трутнев на вопрос ТАСС о том, планируется ли расширять ТОР на всю Якутию.

Проект создания территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. На территории монопрофильного поселка Кангалассы создается промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.