Нефтяники РФ предложили Минэнерго отложить вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до марта

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские нефтяники на совещании в Минэнерго в четверг предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после. Об этом журналистам сказал вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов.

"Мы все предложили, что мы остаемся в сделке с теми же квотами, а в конце I квартала встречаемся и обсуждаем...предложили, я не знаю, какое будет окончательное решение, но я думаю, что это будет мнение всех", - сказал Маганов.

Он также добавил, что вопрос о пересчете квот без учета газового конденсата на встрече поднимался, но решения никакого пока не принято.