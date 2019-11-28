Фабрика "Рот Фронт" построит в Бутове промкомплекс стоимостью 9 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Одна из старейших в России кондитерских фабрик "Рот Фронт", которая входит в структуру холдинга "Объединенные кондитеры", построит на юго-западе Москвы в промзоне "Бутово" производственный комплекс стоимостью 9 млрд рублей на территории, арендованной у Москвы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Департамента городского имущества Москвы по итогам заседания градостроительно-земельной комиссии.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ОАО "Рот Фронт" земельного участка площадью 2,6 га для строительства производственного комплекса. В ближайшее время Департамент городского имущества города заключит с ОАО "Рот Фронт" договор аренды, согласно которому в течение шести лет в промзоне "Бутово" на юго-западе Москвы должен быть построен крупный производственный комплекс общей площадью 33 тыс. 468 кв. м <...> Налоговые отчисления в городской бюджет должны составить более 238 млн рублей в год ", - передала пресс-служба слова главы ведомства Максима Гамана. Объект будет расположен по адресу: г. Москва, ул. Мелитопольская, вл. 8.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что по итогам реализации проекта планируется создать более 1400 новых рабочих мест, суммарный объем планируемых инвестиций составит 9 млрд рублей.

Строительство объекта будет проводиться в рамках реализации госпрограммы Москвы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы".

В июле "Рот Фронт" открыл в Москве самое крупное производство по подготовке сырья для кондитерской промышленности в России и Восточной Европе, вложив 1,3 млрд рублей.

"Рот Фронт" - одна из старейших кондитерских фабрик Москвы, образованная в 1826 году. На предприятии занято около 4000 сотрудников, оно выпускает конфеты, шоколад, вафли. Основные товарные знаки - "Рот Фронт", "Маска", "Аленка", "Осенний Вальс". По итогам 2018 года налоговые отчисления в бюджет Москвы составили 241,4 млн рублей. В Департаменте промполитики уточнили, что с 2016 года предприятие работает в статусе промкомплекса, что позволило ему сэкономить более 260 млн рублей налоговых отчислений. "Рот Фронт" с 2003 года вошел в состав холдинга "Объединенные кондитеры" финансово-промышленной группы "Гута" наряду с другими старейшими московскими кондитерскими фабриками "Красный Октябрь" и "Бабаевский". Сейчас это крупнейшее кондитерское объединение в Восточной Европе с 19 предприятиями по России. До сентября 2014 года 26,58% акций принадлежало правительству Москвы, группа выкупила их за 6,7 млрд рублей.