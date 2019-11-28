Медведев: объединение надзорных органов с похожими функциями может быть разумным решением

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Объединение надзорный и контрольных органов может быть разумным решением в ряде случаев, когда их функции дублируются. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Для бизнеса важно не сколько будет контролей, а сколько бумажек будет приходить. Если из одного органа - это одно, если из двух - это другое, - сказал премьер. - Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там где этом разумно, где это возможно, наверное, это можно сделать".