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Евгений Давыдович вновь возглавит "Связной"

Он уже занимал должность президента компании в 2016-2017 годах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президентом компании "Связной" станет занимавший этот пост в 2016-2017 годах Евгений Давыдович. Об этом говорится в сообщении компании.

"В планах Евгения Давыдовича - продолжить развитие розничной сети и e-commerce "Связного", усилить направление сервисных услуг и новых для компании товарных категорий, а также закрепить за ретейлером статус эксперта в мире технологий для жизни", - говорится в сообщении.

Оксана Гуськова, ранее занимавшая пост президента компании, намерена сфокусироваться на собственных проектах.

Евгений Давыдович пришел пришел в группу "Связной" в 2010 году, а с ноября 2013 года занимал пост председателя правления "Связного банка". В 2016 году стал президентом ГК "Связной". С сентября 2017 по февраль 2018 годах занимал пост председателя правления Бинбанка.

ГК "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий. Под управлением компании 5 тысяч магазинов в 1300 городах России. Также в компанию входит сеть Apple Premium Reseller под брендом Cstore, которая насчитывает 32 магазина в 22 городах России.

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Россия
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