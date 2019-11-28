Евгений Давыдович вновь возглавит "Связной"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президентом компании "Связной" станет занимавший этот пост в 2016-2017 годах Евгений Давыдович. Об этом говорится в сообщении компании.

"В планах Евгения Давыдовича - продолжить развитие розничной сети и e-commerce "Связного", усилить направление сервисных услуг и новых для компании товарных категорий, а также закрепить за ретейлером статус эксперта в мире технологий для жизни", - говорится в сообщении.

Оксана Гуськова, ранее занимавшая пост президента компании, намерена сфокусироваться на собственных проектах.

Евгений Давыдович пришел пришел в группу "Связной" в 2010 году, а с ноября 2013 года занимал пост председателя правления "Связного банка". В 2016 году стал президентом ГК "Связной". С сентября 2017 по февраль 2018 годах занимал пост председателя правления Бинбанка.

ГК "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий. Под управлением компании 5 тысяч магазинов в 1300 городах России. Также в компанию входит сеть Apple Premium Reseller под брендом Cstore, которая насчитывает 32 магазина в 22 городах России.