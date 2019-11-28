Потери белорусских НПЗ от налогового маневра в России составят $320 млн за 2019 год

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Потери белорусских нефтеперерабатывающих заводов от налогового маневра в нефтяной сфере в РФ за 2019 год составят $320 млн, а за 2019-2024 годы - $5,8 млрд. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.

"В 2019 году при переработке нефти в объеме 18 млн т в год суммарное ухудшение по двум НПЗ при мировой котировке $60 за один баррель оценивается около $320 млн. При этом цена нефти составляет уже около 80% от мировой, - сказал он. - С 2019 по 2024 год потери белорусских НПЗ от налогового маневра [по отношению к условиям, действовавшим до его введения в 2018 году, при мировой котировке $60 за один баррель] составят около $5,8 млрд".

Он напомнил, что налоговый маневр в РФ начался в 2015 году и продлится до 2024 года, а в соответствии с принятым 3 августа 2018 года федеральным законом, в течение шести лет предусматриваются поэтапное снижение ставок вывозной таможенной пошлины на нефть и соразмерное повышение ставок налога на добычу нефти и газового конденсата. "Для белорусских НПЗ последствиями изменения параметров налогового маневра станут ежегодное повышение цены нефти [при мировой котировке $60 за один баррель нефть ежегодно будет расти в цене на $17,7 за одну тонну] и выход на мировую цену нефти с 2024 года и, как следствие, существенное ухудшение их экономики, требующее принятия компенсационных мер", - сказал Бунаков.

В настоящее время Минск хочет добиться от Москвы компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Белоруссия оценивает свои потери в 2019 и в 2020 годах по $400 млн.