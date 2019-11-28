Банк России пока не планирует ужесточения регулирования микрофинансовых организаций

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ пока не планирует нового ужесточения регулирования в сфере микрофинансового кредитования, сообщил журналистам в кулуарах XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности "Микрофинансирование: время взрослых решений" заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"В настоящее время ничего такого не планируем. Были большие законодательные изменения год назад, нам надо их переварить, надо с ними некоторое время пожить, чтобы понять, какое влияние они оказывают на рынок. На этом мы пока остановились", - сказал он.

Чистюхин пояснил, что до второй половины 2020 года ЦБ будет смотреть, какая трансформация произошла на рынке.

ЦБ ужесточил регулирование в сфере микрофинансового кредитования в начале этого года. С 1 июля регулятор ограничил ставку по микрокредитам 1% в день. Кроме того, до 31 декабря 2019 г. МФО не могут начислять по микрозайму проценты, которые превышают сумму первоначального займа в два раза, а с 2020 года - 1,5 раза. Также МФО, наряду с банками, обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о кредите на сумму от 10 тыс. рублей.