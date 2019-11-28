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Около трети расходов бюджета Ставрополья 2020 году направят на социальную сферу

Доходы в следующем году составят 122,9 млрд рублей, расходы - 123,8 млрд

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят около трети расходов регионального бюджета на 2020 год на социальные нужды, сообщил в четверг ТАСС депутат, председатель комитета региональной думы по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре Артур Насонов.

Региональный парламент в четверг принял бюджет Ставрополья на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Доходы в следующем году составят 122,9 млрд рублей, расходы - 123,8 млрд, дефицит - чуть более 868 млн.

"В функциональной структуре бюджета Ставропольского края на 2020 год расходы на образование, культуру, физическую культуру, средства массовой информации и молодежную политику составляют порядка одной трети", - сказал Насонов.

Расходы на меры социальной поддержки в 2020 году будут проиндексированы, помимо выплат семьям с детьми и льготным категориям граждан, деньги будут направлены на ремонты и строительство социально значимых учреждений, а также их переоснащение. "Радует, что очень серьезные инвестиции в регионе планируется вкладывать в человеческий капитал, в демографию. Их мы видим во вложениях в улучшение материально-технической базы школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры", - отметил депутат.

На укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы в Ставропольском крае в 2020 году выделят более 4,8 млрд рублей, почти 60% этой суммы направят в учреждения сферы здравоохранения, более 20% - в учреждения сферы образования. Школы региона впервые в 2020 году получат деньги на антитеррористическую защиту объектов. В 2020 году в новое здание переедет коллектив краевого театра кукол - аварийное здание театра пустовало около семи лет, его реконструкцию начали в 2019 году.

"Важно, что подход к трехлетней системе бюджетного прогноза позволяет увидеть среднесрочную перспективу на 2021 и 2022 годы", - добавил Насонов.

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