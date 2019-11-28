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Райффайзенбанк предупредил клиентов о возможном двойном списании денег с карты

В банке уточнили, что на данный момент все задублированные операции отменили

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Часть клиентов Райффайзенбанка могла в четверг столкнуться с двойным списанием средств с банковских карт, сейчас все такие операции отменены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"28 ноября с 13:40 до 15:45 по московскому времени часть клиентов Райффайзенбанка могла столкнуться с повторными списаниями ранее произведенных операций", - сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что на данный момент все задублированные операции отменены, а балансы клиентов отображаются корректно.

Причины сбоя в пресс-службе не уточнили.

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