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В Арктике предложили создать единого оператора по обработке отходов

Директор компании "Орион" Дмитрий Зырянов отметил, что в условиях крайнего севера нет достаточной транспортной инфраструктуры, и расходы на перевозку отходов выше, чем в условиях остальной России

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. В Арктической зоне РФ необходимо создать единого оператора по обработке твердых коммунальных отходов. Об этом на Енисейском экологическом форуме сообщил директор компании "Орион" (оператор в сфере переработки ТКО в нефтегазовом секторе в северных территориях) Дмитрий Зырянов.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

"Хотелось бы предложить создать единого оператора в Арктической зоне, который будет как раз финансироваться за счет государства", - сказал Зырянов, добавив, что в условиях крайнего севера нет достаточной транспортной инфраструктуры, и расходы на перевозку отходов выше, чем в условиях остальной России. "Район крайнего севера, где отсутствует полностью логистика иногда даже, или (есть) частные железные дороги с тарифом выше, чем у РЖД в десятки раз", - добавил он. Удорожанию обработки бытовых коммунальных отходов способствует также малое число жителей населенных пунктов на севере. "Где ранее вывоз коммунальных отходов не осуществлялся, но сейчас в соответствии с законом региональный оператор должен его осуществлять", - пояснил Зырянов.

Он отметил, что необходимо сокращать сроки накопления пищевых отходов в Арктической зоне, так как запах пищи привлекает диких животных, в том числе и белых медведей, что приводит, в частности, к нападениям хищников на людей.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

О форуме

Енисейский экологический форум проходит в Красноярске 27 - 28 ноября. На форуме обсуждаются вопросы, связанные с обработкой отходов, внедрения ресурсосберегающих технологий, охране окружающей среды и атмосферного воздуха, сохранения уязвимых биологических видов животных.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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