Госдума в ближайшее время ожидает из правительства РФ проект закона о туристическом сборе

ВЛАДИМИР, 28 ноября. /ТАСС/. Проект закона о введении туристического сбора в ближайшее время поступит в Госдуму. Как ожидается, полноценно сбор заработает уже в 2021 году, об этом в ходе совещания о развитии потенциала исторических городов и поселений РФ в четверг сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

"Мы надеемся, что в ближайшее время проект закона из правительства поступит, мы готовим в него свои предложения, мы готовим заключение и отзыв, и в лучшем случае есть оптимистичный прогноз, что если не с 2020 года, то с 2021 года полноценно это вид сбора заработает", - сказал он.

По словам председателя думского комитета, сегодня тема туристического сбора особенно актуальна в исторических городах, инфраструктура которых испытывает серьезную нагрузку из-за высокого туристического потока, при этом не получая дополнительных средств на ремонт дорог и коммуникаций. По словам главы администрации Суздаля Сергея Сахарова, город с населением менее 10 тыс. человек ежегодно принимает около 1,5 млн туристов, но доля поступлений от туристического бизнеса в местный бюджет не превышает 17%.

"На наш взгляд, если так называемый туристический сбор <…> будет полностью зачисляться в муниципальный бюджет, конечно, восполнит тот дефицит и ту недостачу финансовых средств на муниципальном уровне, которые город испытывает в связи с тем, что в него ежегодно приезжают все больше и больше туристов", - добавил Алексей Диденко.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что туристический сбор будет введен с учетом широкого перечня льготных категорий.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. Введение туристского сбора предполагается в том числе при посещении культурных, рекреационных, исторических объектов.