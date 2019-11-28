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Медведев призвал разработать правила работы беспилотного транспорта в городах

Премьер подчеркнул, что город является средой особой опасности

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости разработать правила для работы беспилотного транспорта в городах РФ.

"Нам нужно обязательно эти правила [для беспилотного транспорта] разработать. Я все трясу, трясу всех, но так мне ничего и не принесли по этому поводу", - сказал глава правительства в четверг во время посещения выставки "Сбербанка", где ему продемонстрировали системы автономного управления наземным транспортом.

Медведеву, в частности, рассказали о беспилотном трамвае, который курсирует по маршруту в районе ВДНХ и на котором уже прокатился глава московского транспортного департамента Максим Ликсутов. Премьер в ответ заметил, что правила для беспилотников в городе так и не разработаны.

"Вот, уже показывают, как это работает во всю - причем это даже не в поле, а в городе. Город - это среда особой опасности, и тем не менее... Нужно точно готовить какие-то нормативные акты по этому поводу", - сказал глава кабмина, добавив, что в мире уже были зафиксированы смертельные ДТП с участием беспилотного транспорта.

"В любом случае это вопрос ответственности", - подчеркнул Медведев.

Вице-премьер Максим Акимов в свою очередь отметил, что в Москве беспилотный транспорт ездит на легальной основе, с оператором. При этом он заверил, что по мере накопления "инцидентов и кейсов" будет налажена системная работа по внесению изменений в законодательство. Медведев отметил, что изменения должны коснуться правил дорожного движения, а также правил в сфере железнодорожного сообщения.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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