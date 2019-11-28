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Трутнев: передача регионам ДФО части функций поможет эффективней развивать проекты ТОР

Вице-премьер отметил, что сейчас полным сопровождением проектов занимается Корпорации развития Дальнего Востока

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Перераспределение части функций Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) позволит эффективнее управлять проектами в дальневосточных территориях опережающего развития (ТОР), так как их число за последние пять лет увеличилось в 200 раз, до 2000. Такое мнение в четверг высказал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, отметив, что сейчас полным сопровождением проектов занимается КРДВ.

ТОР появились на Дальнем Востоке в 2015 году, чтобы помочь инвесторам работать с проектами - получать льготы и проходить административные процедуры в упрощенном порядке.

"Когда мы только начинали, их [проектов] было 10, потом 50, и тогда, конечно, этим можно управлять и с площадки Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Компетенции должны быть распределены таким образом, чтобы обеспечить их наиболее эффективное исполнение", - сказал Трутнев в ходе рабочей поездки в Якутию.

Ранее он сообщил, что КРДВ продолжит выделять землю резидентам, заказывать подключение объектов к газу, а работу с подрядчиками на местах при строительстве инфраструктуры, возможно, будут вести регионы. Он не исключил, что может произойти оптимизация не только полномочий, но и штата, если в регионы уйдут функции, которые выполняет корпорация.

ТОР создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по инвестициям и созданию новых рабочих мест.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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