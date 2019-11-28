В Госдуме заявили, что размер турсбора должен составлять не менее 20-30 рублей

ВЛАДИМИР, 28 ноября. /ТАСС/. Размер туристического сбора, который планируется ввести в России в 2021 году, должен составлять не менее 20-30 рублей. Сейчас обсуждается вопрос о запуске такого сбора в пилотных регионах, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

В четверг на совещании о развитии потенциала исторических городов и поселений РФ Диденко отметил, что проект закона о введении туристического сбора поступит в Госдуму в ближайшее время. Ожидается, что закон с учетом внесенных комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления предложений вступит в силу с 2021 года.

"Не обсуждается конкретный размер, но он [туристический сбор], конечно, должен быть небольшим для того, чтобы его запустить. Символическим, по аналогии с курортным сбором, 100 рублей (максимальный размер курортного сбора - прим. ТАСС). В любом случае нужно с чего-то начать и дать субъекту на усмотрение. Чтобы это хоть что-то представляло, наверное, [туристический сбор должен составлять] не менее 20-30 рублей, вплоть до 100 рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что в среднем такой сбор не должен увеличить стоимость туристического продукта более чем на 1-1,5%.

Он уточнил, что взимать сбор по аналогии с курортным планируется через организации, предоставляющие гостиничные услуги. Также Диденко отметил, что реализовать предложение ряда муниципалитетов о взимании сбора через предприятия общепита и торговли для охвата тех туристов, которые не остаются на ночевку в исторических городах, технически не представляется возможным.

По словам собеседника агентства, сейчас обсуждается вопрос о запуске такого сбора в пилотных регионах. Диденко не уточнил географию предполагаемых участников эксперимента.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. Введение туристского сбора также предполагается при посещении культурных, рекреационных, исторических объектов.