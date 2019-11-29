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Вице-мэр Москвы заявил, что проблемы при запуске МЦД оплатит перевозчик

Максим Ликсутов сообщил, что проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что ЦППК недоработала свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Частный перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) - обеспечит расходы двухнедельного бесплатного проезда по МЦД, который ввели с 25 ноября по 9 декабря. Он был организован в связи с неисправностью турникетов, рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в пятницу.

"Все расходы берет на себя АО "ЦППК" по договору с правительством Москвы и Московской области, это строго его сфера ответственности", - сказал газете Ликсутов. Размер финансовых потерь ЦППК не раскрывает, но, по подсчетам "Коммерсанта", он составит около 300 млн рублей.

Ликсутов также добавил, что проблема с турникетами возникла из-за того, что ЦППК недоработала свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД. "С 28 ноября начнется тестирование уже новой системы. Теперь этими доработками управляет уже Московский метрополитен", - сказал он.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), было запущено 21 ноября. В первые дни сообщалось о проблемах в работе МЦД. 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно.

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