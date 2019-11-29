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Суд Люксембурга в январе 2020 г. проведет слушания по жалобе "Газпрома" на арест активов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Суд Люксембурга проведет слушания по жалобе "Газпрома" на арест активов в стране в январе 2020 года. Об этом говорится в отчете "Газпрома".

15 февраля 2019 года "Нафтогаз Украины" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в городе Люксембург. 15 апреля "Газпром" в целях защиты своих прав обратилось в суд города Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс. 8 июля суд отклонил ходатайство "Газпрома" об отмене ареста.

"Несмотря на отсутствие вручения этого решения ПАО "Газпром", оно было обжаловано. Слушания по жалобе ПАО "Газпром" запланированы на январь 2020 года", - говорится в отчете.

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