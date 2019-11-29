Минвостокразвития ожидает роста турпотока и грузооборота после ввода моста через Амур

ТАСС, 29 ноября. Ввод в эксплуатацию российско-китайского моста через реку Амур позволит увеличить грузооборот до 4 млн тонн, а турпоток - до 2 млн человек в год. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в эфире телеканала "Россия-24".

"По данным наших таможенных служб, за 2018 год грузооборот составил 500 тысяч тонн грузов. По финансово-экономическому обоснованию, которое мы прилагали к строительству этого проекта, [грузооборот] возрастет до 4 млн тонн. В том числе и туристический поток пассажиров, которые приедут с обоих берегов рек. Допустим, в 2012 году самый пик был: китайцев посетило где-то 1,2 млн туристов. Мы по финансово-экономическому обоснованию прогнозируем до 2 [млн туристов]", - сказал он.

Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году. На 25% (2,5 млрд рублей) объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). По мосту в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.