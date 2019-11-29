В Минвостокразвития рассказали, когда откроется пассажирское движение по мосту через Амур

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Пассажирское движение по автомобильному трансграничному мосту через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ будет открыто примерно через 1,5 года, сообщил журналистам в пятницу министр по развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Если мы говорим о пассажирском грузопотоке, то он будет возможен после того, как будет построен пункт пропуска по постоянной схеме. По временной схеме это законодательством запрещено. Поэтому еще порядка полутора лет наши люди не будут иметь возможности использовать мост как туристы, пересекая его на автобусах", - сказал министр.

Он добавил, что в этом году также началось строительство трансграничной канатной дороги, и выразил уверенность, что это будет гораздо более удобный вид транспорта для туристов.

Козлов отметил, что вопрос совместного строительства российско-китайского железнодорожного моста через Амур будет решаться после оценки экономической модели работы автомобильного пограничного моста.

"По межправительственному соглашению, у нас предусмотрено строительство совмещенного мостового перехода - это автомобильный и железнодорожный мост. Железнодорожный мост, конечно, обладает совсем другой пропускной способностью, это очень серьезная перспектива. Мы с китайскими партнерами договорились о том, что рассматривать вопрос строительства железнодорожного моста будем после того, как увидим, как сложилась экономическая модель по автомобильному мосту", - сказал министр.

Он также выразил надежду, что если имеющиеся прогнозы по работе автомобильного моста оправдаются, то и реализация проекта железнодорожного моста станет возможна.