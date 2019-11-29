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Форум "Экспортный потенциал Приморья" пройдет во Владивостоке 2 декабря

Кроме того, участники форума обсудят тенденции в сфере гостеприимства - гостиниц, отелей, хостелов и частных апартаментов

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Более 300 экспертов обсудят потенциал региональных туристических услуг в сферах медицины, гостеприимства и гастронономии на форуме "Экспортный потенциал Приморья", который впервые пройдет во Владивостоке 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

"Площадка позволит популяризировать направление экспорта. Малые начинающие экспортеры на форуме смогут понять, какие есть тренды в направлении зарубежной торговли, а в центре "Мой бизнес" им помогут сделать первый шаг на иностранный рынок", - цитирует пресс-служба слова гендиректора центра "Мой бизнес" Евгения Никифорова.

Кроме того, участники форума обсудят тенденции в сфере гостеприимства - гостиниц, отелей, хостелов и частных апартаментов, одной из главных тем станет экспорт медицинских услуг. Участие в форуме бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

По данным пресс-службы администрации края, форум пройдет в рамках региональной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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