"Аэрофлот" планирует получить пять SSJ-100 до конца 2019 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует до конца года взять в лизинг пять самолетов Sukhoi Super Jet-100, говорится в сообщении компании.

"Советом директоров одобрена сделка аренды пяти самолетов регионального класса SSJ-100. Сделка должна быть совершена с соответствующим арендодателем, определяемым по результатам конкурентных процедур. Запланированный срок поставки каждого воздушного судна (с возможностью переноса/ продления срока поставки) - 4-й квартал 2019 года", - отмечается в сообщении компании по итогам заседания совета директоров компании.

Что касается планов на 2020 год, то компания планирует начать эксплуатацию самолетов Airbus A350. Всего планируется, что в парк поступит 11 таких самолетов до конца 2020 года. Всего же в 2020 году парк группы "Аэрофлот" будет расширен до 398 самолетов.

Также в рамках заседания совета директоров было принято решение продлить на 2020-2021 годы спонсорство футбольного и баскетбольного клубов ЦСКА.