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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

"Транснефть" зарезервировала 23 млрд руб. на возмещение убытка из-за инцидента на "Дружбе"

Резерв не является безусловным юридическим обязательством группы перед грузоотправителями, отметили в компании

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Транснефть" создала резерв на возмещение грузоотправителям потерь из-за инцидента на нефтепроводе "Дружба" в объеме 23 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании по МСФО.

"Резерв на возмещение грузоотправителям имущественных потерь - 23 млрд руб.", - отмечается в отчете.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

В июле советом директоров "Транснефти" был рассмотрен вопрос об урегулировании последствий инцидента и было принято решение о порядке возмещения грузоотправителям имущественных потерь. "В соответствии с требованиями МСФО по состоянию на 30 сентября 2019 года создан резерв, который отражает расчетную оценку руководства группы потенциальных затрат на урегулирование последствий инцидента с грузоотправителями в рамках заключенных договоров об оказании услуг по транспортировке нефти на 2019 год при условии документального обоснования наличия потерь грузоотправителей и подтверждения соответствующих негативных последствий и их размера", - говорится в отчете.

"Резерв не является безусловным юридическим обязательством группы перед грузоотправителями по осуществлению выплат. Создание резерва не означает признание ПАО "Транснефть" ответственности за действия третьих лиц, приведшие к попаданию в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ", - отмечает "Транснефть".

По мнению руководства компании, ожидаемый срок внесудебного урегулирования последствий инцидента в рамках утвержденного советом директоров порядка - не более года при условии заинтересованности грузоотправителей в реализации предложенного механизма и документального подтверждения имущественных потерь.

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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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