"Газпром" и Wintershall Dea обсудили "Северный поток - 2"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с председателем правления Wintershall Dea GmbH Марио Мереном актуальные вопросы взаимодействия компаний. В частности, стороны отметили вклад газопровода "Северный поток" в надежное и безопасное обеспечение газом потребителей Германии и Европы, говорится в сообщении российской компании.

"Отдельными темами встречи стали ход реализации проекта "Северный поток - 2" и развитие немецкой газотранспортной системы", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили ход взаимодействия компаний в области освоения месторождений в России. Миллер и Мерен высоко оценили сотрудничество в рамках реализации проектов по разработке и освоению участков 1А, 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского НГКМ и Южно-Русского нефтегазового месторождения.

Кроме того, в пятницу состоялась встреча Миллера с французским политиком Франсуа Фийоном. "Стороны обсудили актуальные направления развития энергетических рынков Франции и Европы. Отмечена важность реализации проекта "Северный поток - 2" для обеспечения надежных поставок российского газа европейским потребителям", - отмечается в сообщении "Газпрома". Отдельное внимание Миллер и Фийон уделили проектам "Газпрома" в области культуры.