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"Нафтогаз" выразил оптимизм по поводу продолжения транзита газа из России

Запланированные на пятницу в Брюсселе консультации были перенесены с целью согласования договора о присоединении сетей, пояснили в компании

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Технические консультации РФ - ЕС - Украина по газу, запланированные на пятницу в Брюсселе, были перенесены с целью согласования договора о присоединении сетей, переданного российской стороной. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины", отметив, что заключение договора в будущем станет первым шагом к продолжению транзита.

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"Мы, наконец, получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель "Оператора ГТС Украины" передал "Газпрому" еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели. Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко", - говорится в сообщении компании в Facebook.

В "Нафтогазе" пояснили, что перенос технических консультаций в Брюсселе необходим для ознакомления с документами. "Трехстороннюю встречу, запланированную на сегодня, перенесли именно для того, чтобы специалисты обоих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения", - сказано в сообщении. "Мы настаиваем на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдавией и Россией. Они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, которые внедрила Украина", - отметила пресс-служба компании.

Ранее в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС источник в Еврокомиссии сообщил, что технические консультации по газу в формате Россия - ЕС - Украина, которые должны были пройти в пятницу в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. При этом он не пояснил причин переноса встречи.

В четверг в Вене состоялись российско-украинские консультации по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, руководителей "Нафтогаза Украины" и "Оператора газотранспортной системы Украины". Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины. Кроме того, на встрече состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияГазпромМиллер, Алексей Борисович
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"Газпром" и Украина договорились продолжить переговоры по газу на следующей неделе
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