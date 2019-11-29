{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

Россия и Украина обсуждают возможность погашения "Газпромом" $3 млрд газом

Как заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, речь идет о годах импорта

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Россия и Украина рассматривают возможность погашения "Газпромом" суммы долга, согласно решению Стокгольмского арбитража, газом. Об этом в пятницу заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы по публичным заявлениям [российской стороны] видим определенный прогресс. Речь идет о газе на сумму $3 млрд. Это очень много газа, как мы понимаем, это годы импорта Украины", - сказал Витренко в эфире радио "Новое время".

Представитель "Нафтогаза" уточнил, что такое предложение - о погашении денежной суммы газом - поступило от украинской стороны. "Мы готовы проводить переговоры, чтобы в счет этого нам был поставлен газ", - подчеркнул он.

В ноябре 2014 года "Нафтогаз" обратился в арбитраж Стокгольма с требованием взыскать с "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, а также пересмотреть тарифы и условия транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд в рамках дела по транзиту. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" оспорил данное решение. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по апелляции "Газпрома", в результате которых она была отклонена.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году
По итогам первого квартала ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений, сообщают в ДОМ.РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС