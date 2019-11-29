{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

"Нафтогаз" не смог добиться ареста активов "Газпрома" в ФРГ, Польше и Молдавии

Исполнительный директор компании Юрий Витренко объяснил неудачу некоторых попыток "политической конъюнктурой"

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Компании "Нафтогаз Украины" не смогла добиться через суды ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии для взыскания компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил в пятницу исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко, выступая в эфире украинского "Радио НВ".

На вопрос, обращался ли "Нафтогаз" в германские суды, чтобы проверить их готовность рассматривать иски об аресте активов "Газпрома", Витренко ответил: "Мы обратились и проверили". "В Германии мы не можем приступить к принудительному взысканию", - признал глава "Нафтогаза". По его мнению, неудача подобных попыток объясняется "политической конъюнктурой" и нежеланием Германии портить отношения с "Газпромом".

"И в Польше у нас проблемы, и в Молдове у нас проблемы", - добавил Витренко. "То есть мы видим, что в некоторых странах это сделать легче (подать иск - прим. ТАСС), в некоторых, скажем так, сложнее, дипломатично выражаясь, есть проблемы", - отметил он.

В то же время, по утверждению Витренко, стоимость активов "Газпрома", замороженных по решению суда в Нидерландах, может позволить "Нафтогазу" взыскать полностью компенсацию по арбитражному решению.

В 2018 году после рассмотрения нескольких встречных исков "Газпрома" и "Нафтогаза" стокгольмский арбитраж присудил украинской компании компенсацию в размере $2,56 млрд. "Газпром" оспорил это решение. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по апелляции "Газпрома", в результате которых она была отклонена.

"Нафтогаз" в свою очередь инициирует арест активов "Газпрома" в Европе в счет компенсации $2,56 млрд. Помимо Люксембурга в список юрисдикций, где "Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома", попали Швейцария, Великобритания и Нидерланды.

Теги
ШвецияУкраинаГерманияВеликобританияНидерландыРоссияШвейцарияГазовый конфликт России и УкраиныПольша
Реклама на ТАСС
ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году
По итогам первого квартала ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений, сообщают в ДОМ.РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС