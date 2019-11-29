"Нафтогаз" не смог добиться ареста активов "Газпрома" в ФРГ, Польше и Молдавии

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Компании "Нафтогаз Украины" не смогла добиться через суды ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии для взыскания компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил в пятницу исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко, выступая в эфире украинского "Радио НВ".

На вопрос, обращался ли "Нафтогаз" в германские суды, чтобы проверить их готовность рассматривать иски об аресте активов "Газпрома", Витренко ответил: "Мы обратились и проверили". "В Германии мы не можем приступить к принудительному взысканию", - признал глава "Нафтогаза". По его мнению, неудача подобных попыток объясняется "политической конъюнктурой" и нежеланием Германии портить отношения с "Газпромом".

"И в Польше у нас проблемы, и в Молдове у нас проблемы", - добавил Витренко. "То есть мы видим, что в некоторых странах это сделать легче (подать иск - прим. ТАСС), в некоторых, скажем так, сложнее, дипломатично выражаясь, есть проблемы", - отметил он.

В то же время, по утверждению Витренко, стоимость активов "Газпрома", замороженных по решению суда в Нидерландах, может позволить "Нафтогазу" взыскать полностью компенсацию по арбитражному решению.

В 2018 году после рассмотрения нескольких встречных исков "Газпрома" и "Нафтогаза" стокгольмский арбитраж присудил украинской компании компенсацию в размере $2,56 млрд. "Газпром" оспорил это решение. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по апелляции "Газпрома", в результате которых она была отклонена.

"Нафтогаз" в свою очередь инициирует арест активов "Газпрома" в Европе в счет компенсации $2,56 млрд. Помимо Люксембурга в список юрисдикций, где "Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома", попали Швейцария, Великобритания и Нидерланды.