Cервис n'RIS войдет в состав учредителей платформы "Онлайн Патент"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сервис хранения и защиты объектов интеллектуальной собственности n'RIS войдет в состав учредителей платформы "Онлайн Патент", расcказали ТАСС в пятницу в пресс-службе сервиса.

"В состав учредителей цифровой платформы для управления патентами и товарными знаками "Онлайн Патент" войдет сервис депонирования и защиты объектов интеллектуальной собственности n'RIS, - сказал собеседник ТАСС. - В рамках данной сделки частичный выход из проекта осуществляют его инвесторы - "РВМ Капитал", Softline Venture Partners, Starta Capital, Moscow Seed Fund, Михаил Штепан и Николай Белых. Контрольный пакет ООО "Онлайн Патент" приобрел один из акционеров n'RIS и в ближайшее время передаст его на баланс сервиса".

Технологии "Онлайн Патента" используются компаниями из Китая, Европейского союза, США и более чем 20 зарубежных стран. На платформе консолидировано управление более чем 20 тыс. объектов интеллектуальной собственности, относящимся к различным юрисдикциям.

По словам генерального директора "Онлайн Патента" Алины Акиншиной, масштабирование трансграничной торговли превращает систему территориальной защиты промышленной собственности в менее удобную для бизнеса, а потому нужны новые сервисные решения. Именно на создание таких международных инструментов и будут направлены объединенные усилия n'RIS и платформы.

Замдиректор n'RIS Валерия Брусникина сообщила, что обладатели интеллектуальных прав, требующих госрегистрации, смогут пользоваться новыми качественными сервисами от n'RIS, причем теперь все эти сервисы будут работать на единой платформе "с высокими стандартами прозрачности и достоверности информации".

n'RIS - международный сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащий актуальные сведения об авторах и правообладателях. Он предоставляет авторам и правообладателям возможность хранения исходного экземпляра в специальной защищенной ячейке. Используя технологии блокчейн, инфраструктура сервиса также предоставляет правообладателям инструменты для защиты идеи и подтверждения авторства, механизмы для правовой защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности в интернете, служит площадкой для заключения контрактов между правообладателями и пользователями.