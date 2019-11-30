Путин в конце декабря проведет встречу с крупным российским бизнесом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин планирует в конце декабря провести ставшую уже традиционной встречу с руководителями крупного российского бизнеса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планирует", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, собирается ли российский лидер провести в конце декабря такое мероприятие.

Путин регулярно встречается с представителями предпринимательского сообщества. В прошлом году такая встреча состоялась 26 декабря. В Кремле собрались 59 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.

Тогда президент предложил участникам не только подвести итоги года, но и обсудить важные для государства и предпринимательского сообщества вопросы. В частности, глава государства призвал крупный бизнес активно участвовать в реализации нацпроектов, озвучив при этом конкретные предложения для ряда компаний. Кроме того, Путин в числе важнейших направлений назвал обеспечение экологического благополучия граждан и поднял тему перехода промышленности на наиболее совершенные из доступных технологий.

Помимо таких масштабных дискуссий Путин также проводит встречи с российскими и зарубежными бизнесменами, как правило, на экономических форумах, на съездах деловых объединений, а также во время визитов иностранных лидеров в РФ.