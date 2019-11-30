"Аэрофлот" со 2 декабря прекратит СМС-информирование о начале посадки на рейс

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" со 2 декабря прекратит информировать по СМС пассажиров о начале посадки на рейс. Теперь пассажиры компании будут получать СМС только в случае задержки, переноса или отмены рейса, говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот сообщает, что со 2 декабря 2019 года меняются условия СМС-информирования пассажиров. Теперь пассажиры будут получать уведомления только в случае изменения расписания авиакомпании (задержка, перенос или отмена рейса)", - говорится в сообщении.

Компания напомнила, что регистрация пассажиров на рейс заканчивается строго за 40 минут до вылета, а посадка на борт заканчивается строго за 20 минут до отправления самолета.

"Аэрофлот напоминает о необходимости при бронировании указывать свои корректные контактные данные, которые позволят авиакомпании поддерживать с пассажиром оперативную и устойчивую связь", - также говорится в сообщении перевозчика.