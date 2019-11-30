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Минвостокразвития завершило работу над проектом стратегии развития Арктики

Кроме того, окончательно согласован проект федерального закона об особом экономическом режиме в Арктике

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития завершило подготовку проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Он будет внесен в правительство после утверждения основ государственной политики в Арктике, сообщается в субботу на сайте министерства.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

"Проект стратегии, в котором прописаны меры по ускорению развития экономики и социальной сферы арктических территорий, согласно планам, подготовлен. Но, имея в виду, что он может быть внесен в правительство России только после утверждения президентом основ госполитики в Арктике до 2035 года, продолжаем его обсуждение с ведомствами и регионами", - приводят в сообщении слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

В начале ноября министерство внесло в правительство проект указа президента РФ "Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года". Этот документ определяет национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации - цели, на основе которых выстраивается стратегия развития Арктической зоны до 2035 года.

Кроме того, окончательно согласован проект федерального закона об особом экономическом режиме в Арктике. До конца года документ планируется внести в Госдуму, чтобы инвесторы могли воспользоваться предусмотренными в нем преференциями уже в 2020 году.

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был подписан в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. В нем изложены главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также система мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности России.

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