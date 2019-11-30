Грузия получит более 1,1 млрд куб. м газа за транзит из Азербайджана к 2023 году

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Общий объем газа, который Грузия будет получать за транзит голубого топлива из Азербайджана по "Южному газовому коридору", к 2023 году превысит 1,1 млрд куб. м. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении правительства Грузии.

"На сегодняшний день за транзит газа из Азербайджана в Турцию Грузия получает 5% от общего объема транспортируемого топлива, что в год составляет 300 млн куб. м от транзита 6 млрд куб. м природного газа. Когда в будущем через "Южный газовый коридор" в год будет осуществляться транзит 23 млрд куб. м газа, Грузия станет получать более 1,1 млрд куб. м в качестве страны-транзитера", - сказано в сообщении.

По данным правительства, к 2026 году Азербайджан собирается перегонять в Турцию 31 млрд куб. м газа, что увеличит долю, выделяемую Грузии за транзит.

В субботу в турецком Эдирне на границе с Грецией состоялась официальная церемония запуска магистрального Трансанатолийского газопровода (TANAP). В ней приняли участие президенты Турции и Азербайджана, а также премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Первоначальная пропускная способность газопровода, который рассматривается в качестве возможного конкурента "Турецкого потока", составит 16 млрд куб. м газа в год. Из этих объемов 6 млрд куб. м будут оставаться в Турции, а 10 млрд куб. м - транспортироваться на юг Европы. TANAP является частью Южного газового коридора (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании.

Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 году.