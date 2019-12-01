Энергетики подключили Уссурийск к газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток"

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Энергетики присоединили к магистральному газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" ветку газоотведения Уссурийска. Котельные, которые отапливают 101 дом, 7 социальных объектов микрорайона "Радужный" и резидентов ТОР "Михайловский", получат газ до конца 2019 года, сообщается на сайте администрации Приморского края.

"Состоялась врезка газопровода отвода газораспределительной станции Уссурийска в действующий магистральный газопровод "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" <...> Это позволит уже в текущем году перевести на природный газ пять котельных, жилой микрорайон Уссурийска и резидентов ТОР "Михайловский", - говорится в сообщении.

Глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж отметил, что программа газификации округа рассчитана до 2023 года. "Первый газ в Уссурийске получат жители поселка Радужного. Это 378 абонентов. Жители этого микрорайона и раньше отапливали свои квартиры и готовили пищу на газе, но это было не природное, а сжиженное топливо. С приходом природного газа коммунальные услуги для жителей станут дешевле", - приводятся его слова на сайте.

Как пояснил и.о. директора краевого департамента энергетики Андрей Леонтьев, на январь 2020 года запланирован следующий этап газификации Приморья - ввод такой же ГРС в Спасске-Дальнем. "Это позволит перевести на газ не только жилой фонд, но и предприятия, в том числе "Спасскцемент". На 2021 год запланирован перевод на газ первых котельных Находки", - отмечается в сообщении.

Газопровод "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" предназначен для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. Протяженность ГТС - более 1800 км. Проектная производительность первого пускового комплекса составляет 5,5 млрд куб. м газа в год. Трасса газопровода проходит по территории трех субъектов РФ: Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. В 2008 году "Газпром" приступил к проектированию газотранспортной системы. Строительство началось в июле 2009 года. В сентябре 2011 года первый пусковой комплекс ГТС был введен в эксплуатацию, и природный газ поступил во Владивосток.