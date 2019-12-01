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Минсельхоз предлагает создать единую систему контроля за производством и реализацией зерна

В системе будет содержаться информация обо всех предприятиях, занятых во всех стадиях производства и реализации зерна

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз опубликовал проект поправок в федеральный закон "О зерне", предполагающий создание единой информационной системы контроля за всеми этапами производства и реализации зерна и продуктов его переработки. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

"В целях создания единой системы прослеживаемости зерна законопроектом предусмотрены положения по созданию и внедрению федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, которая будет содержать, в том числе, информацию об уполномоченных на внесение соответствующей информации в систему прослеживаемости зерна хозяйствующих субъектах, осуществляющих производство, переработку... зерна и продуктов его переработки...", - говорится в пояснительной записке.

В системе будет содержаться информация обо всех предприятиях, занятых во всех стадиях производства и реализации зерна и продуктов его переработки, государственных органах, осуществляющих контроль в данной сфере, а также о товарных и потребительских качествах продукции. Законопроект закрепляет за правительством РФ полномочия "по установлению порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки".

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