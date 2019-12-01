РЖД и Минкомсвязь обсуждают способы поддержки сотовых операторов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обсуждают создание инструментов, которые позволят стимулировать сотовых операторов к увеличению зоны покрытия и строительству дополнительной инфраструктуры, сообщил журналистам директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

"Есть три направления, которые перспективны с коммерческой точки зрения для операторов. Это Москва - Питер, Москва - Адлер и Москва - Нижний, наверное, еще. Остальные направления в этом плане [в меньшей степени] имеют возможность для монетизации для операторов. Но здесь РЖД в одиночку вряд ли сможет эту проблему решить, поскольку вопрос более системный, более государственный. Существует же например, программа покрытия связью сети автодорог. Поэтому мы сейчас ведем активный диалог с Минцифрой и мы как раз [в поиске] подобных инструментов поддержки. В одиночку РЖД эту проблему точно не решит. Здесь нужна выработка каких-то инструментов, в том числе со стороны государства. Пока мы готовим варианты решения этой проблемы", - сказал Чаркин.

По его словам, РЖД готовы рассмотреть все варианты сотрудничества с операторами, вплоть до заключения концессионных соглашений.

"Мы хотим максимально привлечь участников рынка, дать доступ на нашу инфраструктру операторам. Для нас это очень важный момент, поскольку от этого зависит качество услуги, которую мы даем нашим пассажирам. В этом смысле у нас есть проблемы в стране, потому что степень покрытия железной дороги неоднородна и сложно клиенту объяснить, что это не мы, это оператор, сигнал, который мы даем клиенту, не мы предоставляем, а оператор, базовые станции которого стоят на сети", - пояснил топ-менеджер.