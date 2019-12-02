Легкий вертолет VRT500 может стать беспилотным

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Легкий многоцелевой вертолет VRT500 может стать беспилотным, сообщил ТАСС глава "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Мы уже сегодня видим направления для будущего развития и модернизации VRT500. Их два: первое - это возможность сделать его беспилотным, а второе - электродвижение, использование гибридной установки с батареей",- сказал он.

"Один из возможных шагов (в развитии вертолета - прим. ТАСС) - это гибридная установка с батареей. В нашем понимании появление батареи дополнительно к существующему газотурбинному двигателю позволит сделать однодвигательную машину более безопасной. В случае отказа двигателя батареи хватит на 15 минут полета, за это время можно подобрать площадку и осуществить безопасное приземление, - сказал он. - Следующий шаг при развитии технологий батарей - это, скорее всего, полностью переход на электрическую тягу или электрический привод несущей системы".

Богинский также отметил, что компания намерена продвигать вертолет на рынках арабских стран с помощью эмиратского холдинга Tawazun, который планирует купить 50% акций компании "ВР-Технологии", входящей в холдинг "Вертолеты России".

"Наши коллеги из Tawazun ведут маркетинговую работу на рынке и отмечают потенциальный интерес. Это их рынок, они его знают, понимают, их здесь слышат, поэтому мы хотим этим преимуществом воспользоваться для совместного продвижения нашей продукции", - сообщил он.

Услуги аэротакси

Богинский сообщил, что вертолет VR500 и разрабатываемый беспилотный VRT300 могут в будущем использоваться для услуг аэротакси, полиции и медицинских учреждений.

"С точки зрения применения (вертолетов) это - системы городской мобильности, по всем прогнозам, к 2030-2035 году в городах в мире будут жить более 6 млрд человек. Какая-то часть сервисов будет перемещаться в воздух: доставка, системы видеонаблюдения и автоматической передачи информации для разных целей - все это, скорее всего, будет перемещаться в воздух. Такси, частный трансфер, воздушные экскурсии - мы смотрим и это направление тоже, видим, что здесь есть перспектива. Проект получается многофункциональный, у него много векторов развития, вопрос будет только в приоритизации этих направлений", - сказал Богинский.

"Обсуждали (применение вертолетов - прим. ТАСС) с зарубежной полицией, были встречи с разными заказчиками, и все видят в этом свои возможности для использования. Яркий пример - Сан-Паулу, где вертолеты с одним двигателем очень востребованы, и вертолетное сообщение достаточно развито", - отметил глава "Вертолетов России".

По словам Богинского, развитие вертолетного сообщения в городах возможно при соблюдении ряда требований к инфраструктуре, безопасности, при наличии транспортных хабов.

Первый маршрут применения вертолета как аэротакси - это путь из аэропорта в центр города, пояснил он. "Одна из областей применения - медицина. Это возможность переброски из одного лечебного учреждения в другое различных биоматериалов, лекарств и так далее. Вариантов применения VRT300 и VRT500 для города очень много", - добавил он.

Вертолеты Ми-38 и "Ансат"

Богинский также рассказал, что представители ряда африканских стран заинтересовались российскими вертолетами Ми-38 и "Ансат". "Вертолеты России" ведут переговоры с потенциальными заказчиками по проектам, сообщил глава компании.

"Очень большой интерес со стороны делегаций африканских стран. Они, воодушевленные саммитом Россия - Африка, проявляют серьезный интерес, в том числе и к "Ансату", - сказал он.

По словам Богинского, к проекту Ми-38 есть интерес у многих заказчиков. "Можно говорить, что мы ведем переговоры", - отметил он.

"Коллеги смотрели из Анголы, наследный принц ОАЭ провел минут 15, обсуждая, не просто находясь в машине, а задавая профессиональные вопросы. Очень активно интересовался, будучи глубоко в теме. Поэтому мы надеемся, что это будет основой для дальнейших обсуждений", - сообщил глава "Вертолетов России".

В ноябре 2019 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров продемонстрировал вертолет Ми-38 наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заид Аль Нахайяну на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019. По словам министра, ОАЭ проявили интерес к машине, и у вертолета хорошие шансы в Эмиратах и других странах Ближнего Востока.

О вертолетах

VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тыс. кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики.

VRT300 - разрабатываемый компанией "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") гражданский беспилотник.

Многоцелевой вертолет Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью. Он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский варианты с возможностью перевозки до семи человек.