Зеленский хочет поднять вопрос о транзите российского газа на саммите в Париже

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным долгосрочный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во время саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом он заявил в интервью газете Le Mond, опубликованном в понедельник.

"Транзит газа ежегодно приносит нам от $2,5 млрд до $3 млрд, - отметил Зеленский. - Несмотря на заявления наших партнеров, это не только экономический, но и политический вопрос. Мы надеемся подписать с РФ соглашение о транзите газа на 10 лет. Я хочу отделить эту тему от Донбасса, но вопрос может быть поднят в ходе саммита в Париже".

Президент Украины добавил, что его беспокоит в этой связи продолжающееся строительство газопровода "Северный поток - 2". "По этому вопросу я не имею власти над европейскими лидерами. Я могу лишь рассчитывать на помощь США, которые нас поддерживают", - сказал Зеленский.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президенты РФ, Украины и Франции и канцлер Германии. Формат двусторонней встречи Путина и Зеленского пока прорабатывается.

Газовый контракт

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.

Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. При этом ранее в ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.