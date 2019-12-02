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ЦБ выпустил памятные монеты, посвященные конструкторам Т-34 и подводной лодки "Щука"

Всего серия будет состоять из девяти видов монет, каждую из которых выпустят тиражом в 1 млн

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей серии "Оружие Великой Победы", посвященной конструкторам оружия. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. Серия будет состоять из девяти видов монет, каждую из которых выпустят тиражом в 1 млн штук.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта - надпись полукругом "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа - товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки - надпись: "Банк России", номинал монет - "25 рублей", дата - "2019 год".

На оборотной стороне монеты "Конструктор оружия В.Г. Грабин" расположено рельефное изображение дивизионной пушки ЗИС-3, монеты "Конструктор оружия Ф.Ф. Петров" - гаубицы М-30. На монетах, посвященных конструкторам Котину и Кошкину, соответственно изображены танки ИС-2 и Т-34. Биплан У-2 и бомбардировщик Пе-2 изображены на монетах, посвященных авиаконструкторам Поликарпову и Петлякову. Монета с изображением подводной лодки проекта "Щука" посвящена ее конструктору Б.М. Малинину.

Также выпущены монеты в честь конструкторов пистолета-пулемета Шпагина (ППШ) и противотанкового ружья Симонова.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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Россия
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