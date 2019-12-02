Национальный банк Таджикистана опроверг угрозу прекращения с 3 декабря переводов из России

ДУШАНБЕ, 2 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Таджикистана (НБТ) сообщил, что в связи с запуском Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств с 3 декабря, все трансграничные переводы, в том числе из России, без открытия банковского счета остановлены не будут. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе НБТ, три основных российских платежных систем уже подключены к НПЦ.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что денежные переводы из РФ в Таджикистан могут быть остановлены 3 декабря из-за того, что системы переводов не подключились к НБТ напрямую.

Как сообщили в НБТ, никаких проблем с новой системой, через которую все трансграничные переводы без открытия банковского счета на территории Таджикистана будут осуществляться Национальным процессинговым центром (НПЦ) по денежным переводам без открытия счета, не обнаружено. По информации банка, из четырех основных систем переводов, относящихся к России и работающих с кредитными организациями Таджикистана, три уже подписали соглашения и продолжат работать в прежнем режиме.

"Три основных системы денежных переводов, а именно Unistream, Western Union и Contact уже подписали соответствующие соглашения и подключились к Национальному процессинговому центру", - сообщили в Нацбанке. По данным пресс-службы, система начнет функционировать в стране с 3 декабря, о чем все партнеры были осведомлены заранее. НПЦ начал работать в тестовом режиме в нескольких банках и кредитных организациях Таджикистана с начала октября 2019 года.

Основной целью создания НПЦ является повышение эффективности системы денежных переводов и прозрачности операций, а также минимизация операционных рисков. Функционирование центра направлено на обеспечение стабильности финансово-банковского сектора и создание предпосылок для безопасных денежных переводов в стране.

По информации НБТ, в результате переговоров с иностранными платежными системами комиссия на значительную (около 80%) часть объема денежных переводов снизилась с 1,5% до 1,0%, что существенно сокращает затраты отправителей и получателей денежных переводов. НБТ также уверяет всех участников рынка платежных систем, что в процессе создания НПЦ были максимально учтены интересы всех заинтересованных сторон.