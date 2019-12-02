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Цифровая трансформация 2030

"Россети" используют опыт Mail.ru Group для цифровизации электросетевого комплекса

Предполагается, что это позволит максимально эффективно и качественно реализовывать концепцию цифровой трансформации

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Центр" (входит в группу "Россети") договорилась о сотрудничестве с Mail.ru Group в сфере внедрения цифровых технологий, следует из сообщения Mail.ru Group.

Стороны будут взаимодействовать в реализации проектов внедрения в корпоративные и бизнес-процессы электросетевой компании цифровых технологий, включая большие данные, промышленный интернет, искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики, системы распределенного реестра, технологии виртуальной и дополненной реальности.

"Mail.ru Group накопила существенную экспертизу в цифровизации бизнеса, совместив наши передовые технологии с возможностями опытного индустриального игрока. Мы вместе сможем реализовывать проекты федерального масштаба", - сказал представитель группы, слова которого приводит компания.

Возможность системно и масштабно применять в корпоративных и технологических процессах уникальные технологические разработки Mail.ru Group позволит максимально эффективно, качественно и результативно реализовывать концепцию цифровой трансформации, уточнили в компании "Россети Центр".

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
РоссияЦифровая трансформация 2030
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