Новый президент Nissan отверг идею слияния с Renault

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Новый президент японской автомобилестроительной корпорации Nissan Motor Макото Утида отверг на своей первой пресс-конференции в понедельник возможность слияния с французским партнером по альянсу Renault.

"Мы не ведем с ним разговоров об объединении, - цитирует топ-менеджера телеканал NHK. - Хотелось бы вести деятельность, сохраняя независимость наших компаний".

В то же время Утида высказался за сохранение и укрепление альянса Renault - Nissan - Mitsubishi. "Этот союз необходим для достижения надежных результатов, - сказал президент. - С Renault мы стали равноправными партнерами еще двадцать лет назад, наша компания сильно выросла благодаря такому альянсу, основанному на взаимном уважении и сотрудничестве".

Он подчеркнул, что деятельность нового состава руководства Nissan Motor будет основана на полной прозрачности, на восстановлении доверия к корпорации. "Мы создаем компанию, где можно будет высказывать мнения, отличные от позиции руководства", - подчеркнул Утида. На пресс-конференции было сообщено также, что корпорация планирует в 2020 финансовом году представить ряд новых моделей автомобилей.

Nissan Motor ранее оказался в центре крупного скандала из-за обвинений его экс-главы Карлоса Гона в финансовых махинациях. В частности, по данным следствия, он не задекларировал значительную часть доходов, полагавшихся за работу на посту президента корпорации. Сейчас Карлос Гон ожидает суда в Токио.

Макото Утида возглавил компанию 1 декабря. Ранее он занимал в ней должность старшего исполнительного директора.