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Правительство Москвы в 2020 году направит более 20% расходов бюджета на строительство

Заммэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что в течение 2020-2022 годов за счет Адресной инвестиционной программы планируется построить и ввести в эксплуатацию около 800 городских объектов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 20% расходов Адресной инвестиционной программы Москвы в 2020 году будут направлены на объекты капитального строительства, сообщила в понедельник пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Адресная инвестиционная программа Москвы в 2020 году будет увеличена на 20% по сравнению с 2019 годом - до 663,9 млрд рублей. Объем финансирования АИП, в которую включены все главные стройки города, составит 21% от общего объема расходов Москвы", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что в течение 2020-2022 годов за счет АИП планируется построить и ввести в эксплуатацию около 800 городских объектов, в том числе: 82 зданий школ и детских садов, 60 объектов здравоохранения, 45 спортивных объектов, 19 объектов культуры, 18 пожарных станций и депо, 70 км линий метро, 350 км городских дорог и 162 объекта транспортной инфраструктуры, 1 млн. кв. м жилья и других важных объектов.

"Новая АИП сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. Их главной задачей является обновление основных средств города и динамичное экономическое развитие на основе инвестиционного роста. Существенно возрастут расходы программы на социальную сферу: в 2020 году они увеличатся на 30% по сравнению с 2019 годом - до 118,2 млрд рублей", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Дениса Тихонова.

В частности, по словам Тихонова, расходы на строительство объектов здравоохранения вырастут на 45% - до 35,6 млрд рублей. Финансирование объектов образования будет увеличено на 30% - до 21 млрд рублей. "На объекты культуры будет потрачено 11 млрд рублей - почти вдвое больше, чем в 2019 году, на спорт - 14,6 млрд рублей, это на 70% больше, чем в прошлом году", - уточнил глава департамента.

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