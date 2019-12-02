Суд в Таиланде оштрафовал фирму Philip Morris на $39,7 млн за уклонение от уплаты налогов

БАНГКОК, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Таиланде признал местное подразделение крупнейшего производителя табачных изделий Philip Morris виновным в уклонении от уплаты налогов, занижая стоимость сигарет, импортируемых с Филиппин. Как сообщила в понедельник газета Khaosod, компания обязана выплатить штраф в размере 1,2 млрд батов ($39,7 млн).

Уголовный суд признал Philip Morris Thailand виновной, но оправдал семерых ее сотрудников из-за отсутствия доказательств их причастности к незаконным операциям. В компании заявили, что обжалуют это решение.

В 2017 году производителя табачных изделий обвинили в Таиланде в том, что компания в период с 2003 по 2006 год уклонилась от уплаты налогов на сумму более 20 мрлд батов ($662 млн). Тогда же Филиппины заявили, что импортные тарифы в королевстве были несправедливо использованы, чтобы дать преимущество государственному предприятию Табачная монополия Таиланда (с 2018 года Табачная администрация Таиланда - прим. ТАСС). Позже Всемирная торговая организация подтвердила, что таможенные органы королевства были несправедливы и действовали не в соответствии с правилами блока.