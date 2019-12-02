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Путин подписал закон о новом виде пользования недрами

Документ вводит в законодательство новый вид пользования недрами - разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке предоставления права пользования участками недр для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Соответствующие поправки, инициированные правительством РФ, внесены в закон "О недрах".

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вводит в законодательство новый вид пользования недрами - разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Правительство будет определять конкретные виды трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых права пользования недрами могут предоставляться с этой целью.

При этом участки недр будут выделяться по конкурсу на основании решения комиссии, которая создается Роснедрами по заявке недропользователя. В состав комиссии будут включаться и представители органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ.

Согласно закону, срок пользования недрами для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр в конкурсном порядке будет составлять до 15 лет с возможностью неоднократного продления на пять лет, а для тех же целей в рамках совмещенной лицензии - до семи лет с возможностью однократного продления на три года.

Закон также освобождает пользователей недр в процессе разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами.

Поправки вступят в силу через 180 дней со дня их официального опубликования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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