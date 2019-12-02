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Путин наделил госинспекторов труда правом принудительного взыскания долгов по зарплате

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что инициатива направлена на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении государственных инспекторов труда правом принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязательств по переводу начисленных работникам выплат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, госинспекторы смогут прибегать к полномочиям по принудительному взысканию только в случае невыполнения работодателем в срок предписания об устранении нарушений трудового законодательства. Соответствующие решения будут оформляться в виде исполнительных документов и направляться в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что инициатива направлена на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты. После принятия закона "у работника появится выбор, куда обратиться в поисках справедливости - в суд или в трудовую инспекцию - за взысканием возникшей задолженности со своего работодателя во внесудебном порядке", пояснял он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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