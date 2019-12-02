Путин подписал законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документы опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году, 28,5 млрд рублей в 2021 году, а в 2022 году - с профицитом 18,5 млрд рублей. Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд рублей, на 2021 год - 9 трлн 296,5 млрд рублей, на 2022 год - 9 трлн 720,8 млрд рублей. Расходы фонда на 2020 год предусматриваются в размере 9 трлн 042,3 млрд рублей, на 2021 год - 9 трлн 325 млрд рублей, на 2022 год - 9 трлн 702,3 млрд рублей.

Доходы ФОМС на 2020 год предусмотрены в сумме 2,367 трлн рублей, на 2021 год - 2,511 трлн рублей, на 2022 год - 2,645 трлн рублей. Расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 2,368 трлн рублей, на 2021 год - 2,515 трлн рублей, на 2022 год - 2,652 трлн рублей. Дефицит бюджета составит в 2020 году 1,4 млрд рублей с дальнейшим ростом к 2022 году до 6,9 млрд рублей. Сбалансированность бюджета будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года, говорится в пояснительной записке к документу.

Доходы бюджета Фонда соцстрахования на 2020 год предусмотрены в размере 811,577 млрд рублей, в том числе на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 604,8 млрд рублей. В 2021 году доходы фонда оценены в 821,126 млрд и 604,8 млрд рублей соответственно, в 2022 году - 936,482 млрд и 706,99 млрд рублей соответственно. В 2020 году расходы прогнозируются в размере 788,108 млрд рублей, в том числе 618,7 млрд рублей на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На 2021 год расходы оценены в 831,396 млрд и 657,6 млрд рублей, на 2022 год - в 873,961 млрд и 695,4 млрд рублей соответственно.

Бюджет фонда сформирован, исходя из показателя профицита в размере 23,5 млрд рублей в 2020 году, с дефицитом 10,3 млрд рублей в 2021 году и с профицитом 62,5 млрд рублей в 2022 году.