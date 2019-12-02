{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

Бюджет Пенсионного фонда сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документы опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году, 28,5 млрд рублей в 2021 году, а в 2022 году - с профицитом 18,5 млрд рублей. Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд рублей, на 2021 год - 9 трлн 296,5 млрд рублей, на 2022 год - 9 трлн 720,8 млрд рублей. Расходы фонда на 2020 год предусматриваются в размере 9 трлн 042,3 млрд рублей, на 2021 год - 9 трлн 325 млрд рублей, на 2022 год - 9 трлн 702,3 млрд рублей.

Доходы ФОМС на 2020 год предусмотрены в сумме 2,367 трлн рублей, на 2021 год - 2,511 трлн рублей, на 2022 год - 2,645 трлн рублей. Расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 2,368 трлн рублей, на 2021 год - 2,515 трлн рублей, на 2022 год - 2,652 трлн рублей. Дефицит бюджета составит в 2020 году 1,4 млрд рублей с дальнейшим ростом к 2022 году до 6,9 млрд рублей. Сбалансированность бюджета будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года, говорится в пояснительной записке к документу.

Доходы бюджета Фонда соцстрахования на 2020 год предусмотрены в размере 811,577 млрд рублей, в том числе на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 604,8 млрд рублей. В 2021 году доходы фонда оценены в 821,126 млрд и 604,8 млрд рублей соответственно, в 2022 году - 936,482 млрд и 706,99 млрд рублей соответственно. В 2020 году расходы прогнозируются в размере 788,108 млрд рублей, в том числе 618,7 млрд рублей на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На 2021 год расходы оценены в 831,396 млрд и 657,6 млрд рублей, на 2022 год - в 873,961 млрд и 695,4 млрд рублей соответственно.

Бюджет фонда сформирован, исходя из показателя профицита в размере 23,5 млрд рублей в 2020 году, с дефицитом 10,3 млрд рублей в 2021 году и с профицитом 62,5 млрд рублей в 2022 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Британская Flylogix провела мониторинг подводного кабеля National Grid с помощью дронов
Кабель обеспечивает трансграничное электрическое соединение между Англией и Францией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС